Bellaria 18enne perde la vita in moto | la vittima è il fratello di Andrea Delogu

Evan Oscar Delogu, figlio di Walter e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto a Bellaria Igea Marina. Inutile ogni tentativo di soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu

Altre letture consigliate

Tragedia a Bellaria Igea Marina: addio a Evan Oscar Delogu, 18 anni Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu Evan Oscar Delogu, figlio di Walter e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea, è morto dopo aver perso il c - facebook.com Vai su Facebook

Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu #rimini #delogu #incidente #29ottobre - X Vai su X

Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu - Tragedia a Bellaria Igea Marina: Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter e fratello della conduttrice Andrea Delogu, è morto in un incidente in moto. Si legge su msn.com

Tragedia a Bellaria: muore in un incidente il fratello di Andrea Delogu - Bellaria sotto shock: muore il fratello di Andrea Delogu in un incidente stradale. Segnala notizie.it

Incidente a Bellaria: morto il fratellastro di Andrea Delogu, aveva 18 anni - Evan Oscar Delogu, fratellastro della conduttrice Andrea, è morto in un drammatico incidente stradale a Bellaria, provincia di Rimini. Come scrive today.it