Bellaria 18enne perde la vita in moto | la vittima è il fratello di Andrea Delogu

Tgcom24.mediaset.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evan Oscar Delogu, figlio di Walter e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto a Bellaria Igea Marina. Inutile ogni tentativo di soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

bellaria 18enne perde la vita in moto la vittima 232 il fratello di andrea delogu

© Tgcom24.mediaset.it - Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu

Altre letture consigliate

bellaria 18enne perde vitaBellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu - Tragedia a Bellaria Igea Marina: Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter e fratello della conduttrice Andrea Delogu, è morto in un incidente in moto. Si legge su msn.com

bellaria 18enne perde vitaTragedia a Bellaria: muore in un incidente il fratello di Andrea Delogu - Bellaria sotto shock: muore il fratello di Andrea Delogu in un incidente stradale. Segnala notizie.it

bellaria 18enne perde vitaIncidente a Bellaria: morto il fratellastro di Andrea Delogu, aveva 18 anni - Evan Oscar Delogu, fratellastro della conduttrice Andrea, è morto in un drammatico incidente stradale a Bellaria, provincia di Rimini. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Bellaria 18enne Perde Vita