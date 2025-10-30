Bellanova Perin e Ricci pagheranno una multa per chiudere il caso scommesse | 250 euro a testa
Non ci sarà il maxi processo per l'inchiesta sulle scommesse illegali nel mondo del calcio. La Procura di Milano ha concluso le indagini senza contestare alcuna combine, ma solo giocate su altri sport e sul poker online. Così i calciatori coinvolti hanno potuto usufruire dell'oblazione, pagando una multa da 250 euro. Tranne Fagioli e Tonali che dovranno andare a patteggiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
