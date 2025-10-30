Belgio | Se Russia ci attacca Nato distrugge Mosca E Medvedev risponde

(Adnkronos) – Se la Russia attacca Bruxelles, la Nato distruggerà Mosca. Se la Russia attacca il Belgio, il Belgio sparisce. Tra interviste e tweet, sale la tensione tra Bruxelles e Mosca, con riferimenti alla Nato e al drone sottomarino Poseidon, ultima arma presentata da Vladimir Putin. Il primo a parlare è il ministro della Difesa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belgio: “Se Russia ci attacca, Nato distrugge Mosca”. E Medvedev risponde

