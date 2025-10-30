Belen tensioni con Barbara d' Urso | Lei non mi saluta
Dopo essersi confessata a 'Belve' di Francesca Fagnani, Belen ha risposto alle domande dell'imitatore Vincenzo De Lucia calatosi nei panni di Mara Venier durante la diretta di oggi di 'Matti da legare' su Radio2. Ed è stato in questo spazio che un riferimento a Barbara d'Urso ha lasciato capire. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
La nascita di Clara Isabel ha riportato la serenità nella famiglia Rodriguez? Dopo mesi di silenzi e tensioni, Belen e Ignazio Moser sembrano aver ricucito i rapporti, ritrovandosi insieme alla famiglia per la prima serata con la piccola Clara Isabel ️ Le foto c - facebook.com Vai su Facebook
Gelo tra Belen e Barbara D’Urso: arriva la verità che spiazza in diretta - Belen Rodriguez parla del rapporto freddo con Barbara d'Urso e lancia un saluto in diretta radio: cos'è successo. Segnala donnaglamour.it
Belen Rodriguez, è tensione con Barbara d’Urso: “A Ballando non mi saluta”/ Cos’è successo dietro le quinte - col cuore”. Secondo ilsussidiario.net
Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Barbara d’Urso non mi saluta”. Poi il gesto che sorprende tutti - Belen Rodriguez svela in radio il rapporto teso con Barbara d’Urso: “Non mi saluta”. Lo riporta quilink.it