Belén Rodriguez sulla lite con la sorella Cecilia | Avevo fatto una marachella non mi voleva più parlare e aveva ragione lei

Vanityfair.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite di Belve, la showgirl e modella argentina ha chiarito il perché della distanza con la sorella minore Cecilia. Ora, però, le due sono tornate a parlarsi, complice il recente parto di Cecilia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

bel233n rodriguez sulla lite con la sorella cecilia avevo fatto una marachella non mi voleva pi249 parlare e aveva ragione lei

© Vanityfair.it - Belén Rodriguez sulla lite con la sorella Cecilia: «Avevo fatto una marachella, non mi voleva più parlare e aveva ragione lei»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bel233n rodriguez lite sorellaBelen Rodriguez conferma la lite con la sorella Cecilia: «Le ho fatto una cosa grave, aveva ragione a non volermi parlare» - Tutto merito dell'arrivo della piccola Clara Isabel, la figlia di Cechu e Ignazio Moser. Lo riporta leggo.it

bel233n rodriguez lite sorellaIntervistata a Belve, Belen Rodriguez ha vuotato il sacco e ammesso la lite con la sorella Cecilia - Nel corso dell’intervista a Belve, Belen Rodriguez ha confermato la vecchia lite (ora superata) con la sorella Cecilia: “Le ho fatto una cosa grave”, ha ammesso. Si legge su novella2000.it

bel233n rodriguez lite sorellaBelen Rodriguez e la lite con la sorella Cecilia: “Ho fatto una marachella grave, non mi voleva parlare” - Ospite di Belve, la cui prima puntata della nuova edizione è andata in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobr ... tpi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bel233n Rodriguez Lite Sorella