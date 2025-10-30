Belen Rodriguez conferma le tensioni con Barbara D’Urso | Non mi saluta

Dilei.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, due nomi che riescono sempre a far parlare di sé. Che tra le due non ci sia mai stata una particolare simpatia è cosa nota, e di recente sono emersi nuovi dettagli sul loro rapporto turbolento. Quelle che però fino a oggi erano semplici indiscrezioni adesso sono state confermate anche dalla showgirl nel programma radiofonico  Radio2 Matti da legare,  dove ha parlato apertamente delle frizioni con l’ex volto Mediaset. Belen Rodriguez conferma le frizioni con Barbara D’Urso. È tutto vero, tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso le tensioni sono alle stelle: a confermarlo è stata la stessa showgirl durante una delle dirette a Radio2 Matti da legare,  programma radiofonico che conduce insieme Barty Colucci e Chiara Becchimanzi, con le incursioni di Francesco Arienzo e Vincenzo De Lucia. 🔗 Leggi su Dilei.it

belen rodriguez conferma le tensioni con barbara d8217urso non mi saluta

© Dilei.it - Belen Rodriguez conferma le tensioni con Barbara D’Urso: “Non mi saluta”

Altri contenuti sullo stesso argomento

belen rodriguez conferma tensioniBelen Rodriguez conferma le tensioni con Barbara D’Urso: “Non mi saluta” - Rapporti davvero tesi tra Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, come ha confermato la stessa showgirl in radio: cosa è successo ... Lo riporta dilei.it

belen rodriguez conferma tensioniBelen Rodriguez rompe il silenzio: “Barbara d’Urso non mi saluta”. Poi il gesto che sorprende tutti - Belen Rodriguez svela in radio il rapporto teso con Barbara d’Urso: “Non mi saluta”. Come scrive quilink.it

belen rodriguez conferma tensioniLe parole di Belen Rodriguez su Barbara d’Urso - Durante una recente diretta su Rai Radio 2, una gag ironica di Vincenzo De Lucia ha riacceso i riflettori su questa “freddezza”. Scrive novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Belen Rodriguez Conferma Tensioni