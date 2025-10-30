Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, due nomi che riescono sempre a far parlare di sé. Che tra le due non ci sia mai stata una particolare simpatia è cosa nota, e di recente sono emersi nuovi dettagli sul loro rapporto turbolento. Quelle che però fino a oggi erano semplici indiscrezioni adesso sono state confermate anche dalla showgirl nel programma radiofonico Radio2 Matti da legare, dove ha parlato apertamente delle frizioni con l’ex volto Mediaset. Belen Rodriguez conferma le frizioni con Barbara D’Urso. È tutto vero, tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso le tensioni sono alle stelle: a confermarlo è stata la stessa showgirl durante una delle dirette a Radio2 Matti da legare, programma radiofonico che conduce insieme Barty Colucci e Chiara Becchimanzi, con le incursioni di Francesco Arienzo e Vincenzo De Lucia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez conferma le tensioni con Barbara D’Urso: “Non mi saluta”