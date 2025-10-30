Beka Beka è tornato a giocare con i professionisti in Belgio due anni fa minacciava di suicidarsi Rmc Sport

Alexis Beka Beka, ex Nizza, è tornato a giocare con i professionisti dopo più di due anni dal suo tentato suicidio. Quando militava nel club di Ligue 1, infatti, il centrocampista francese aveva minacciato di lanciarsi da un viadotto alto 100 metri. Il ritorno in campo di Beka Beka. Rmc Sport scrive: Più di due anni dopo aver minacciato di suicidarsi, Alexis Beka Beka ha giocato di nuovo mercoledì con il Louvière nella Coppa di Belgio. Un momento importante nella sua carriera. Ingaggiato quest’estate dal club, il centrocampista ha fatto il suo debutto con la prima squadra questo mercoledì, in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa del Belgio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

