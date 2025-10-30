Beautiful Anticipazioni Americane | Will Spencer è spacciato Luna tiene in pugno sia lui che Electra!

Will Spencer finirà per essere incastrato, è certo! Nelle puntate americane di Beautiful Luna ha messo a segno un piano con i fiocchi e presto il figlio di Bill penderà dalle sue labbra e per Electra non ci sarà più scampo. Ecco perché e cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

beautiful anticipazioni americane will spencer 232 spacciato luna tiene in pugno sia lui che electra

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer è spacciato, Luna tiene in pugno sia lui che Electra!

