Beautiful Anticipazioni Americane | Will Spencer è spacciato Luna tiene in pugno sia lui che Electra!

Will Spencer finirà per essere incastrato, è certo! Nelle puntate americane di Beautiful Luna ha messo a segno un piano con i fiocchi e presto il figlio di Bill penderà dalle sue labbra e per Electra non ci sarà più scampo. Ecco perché e cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer è spacciato, Luna tiene in pugno sia lui che Electra!

