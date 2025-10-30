Beatrice ed Eugenia la notizia arriva dal Regno Unito | c’entra il cugino William
Le acque restano agitate a Buckingham Palace, dove ancora una volta la famiglia reale si trova al centro di un ciclone mediatico. Dopo settimane di indiscrezioni e tensioni, le principesse Beatrice ed Eugenia di York hanno deciso di allontanarsi temporaneamente dal Regno Unito. Una scelta che molti interpretano come un modo per prendere le distanze dalle nuove polemiche che coinvolgono il loro padre, il principe Andrea, e la madre, Sarah Ferguson. Mentre le voci sul futuro della Royal Lodge — la storica residenza di trenta stanze nel cuore di Windsor — si moltiplicano, le due figlie mantengono il silenzio più assoluto, evitando qualsiasi commento pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
WILLIAM E LE CUGINE YORK! Kensington Palace ha negato le affermazioni secondo cui il principe di Galles avrebbe minacciato di spogliare la principessa Beatrice e la principessa Eugenia dei loro titoli se il loro padre, il principe Andrea, non avesse lasciat - facebook.com Vai su Facebook
"Beatrice Noziaire Jeantilus" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Beatrice ed Eugenia lasciano il Regno Unito dopo le "minacce" di William: tra scandali e indagini, Andrea verso l'addio alla Royal Lodge - Le principesse di York, Beatrice, 37 anni, ed Eugenia, 35, lasciano temporaneamente il Regno ... Segnala msn.com
Kate Middleton, William minaccia le cugine Beatrice ed Eugenia di York - Kate Middleton deve tenere a fremo l’ira di William che è arrivato a minacciare Beatrice ed Eugenia di York per fare pressione sul Principe Andrea. dilei.it scrive