Beatrice ed Eugenia la notizia arriva dal Regno Unito | c’entra il cugino William

Caffeinamagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le acque restano agitate a Buckingham Palace, dove ancora una volta la famiglia reale si trova al centro di un ciclone mediatico. Dopo settimane di indiscrezioni e tensioni, le principesse Beatrice ed Eugenia di York hanno deciso di allontanarsi temporaneamente dal Regno Unito. Una scelta che molti interpretano come un modo per prendere le distanze dalle nuove polemiche che coinvolgono il loro padre, il principe Andrea, e la madre, Sarah Ferguson. Mentre le voci sul futuro della Royal Lodge — la storica residenza di trenta stanze nel cuore di Windsor — si moltiplicano, le due figlie mantengono il silenzio più assoluto, evitando qualsiasi commento pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

