Beatrice Bellucci striscioni e la foto sul maxi schermo | l' omaggio da brividi dell' Olimpico per ' Bibbi'

La foto di Beatrice Bellucci sorridente con la sciarpa giallorossa al collo, è apparsa sui maxi schermi dello stadio prima del fischio d’inizio di Roma–Parma, accolta da un lungo applauso dei 60 mila presenti. Poi la serie di striscioni come ‘Un angelo tra i nostri colori. Ciao Beatrice’ e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Dove sta mamma?": sono queste le prime parole che ha pronunciato Silvia Piancazzo, la ragazza che è sopravvissuta allo schianto sulla Colombo a Roma e che ha invece causato la morte della sua amica Beatrice Bellucci. La giovane sembrerebbe non rico - facebook.com Vai su Facebook

L'AS Roma piange la scomparsa di Beatrice Bellucci, una vittima della violenza stradale, che portava nel cuore i nostri colori Il Club si stringe al dolore della sua famiglia - X Vai su X

Beatrice Bellucci, commovente ricordo all’Olimpico: “Un angelo tra i nostri colori” - "Un angelo tra i nostri colori", la Curva Sud ha ricordato così Beatrice Bellucci, la giovane ragazza morta la scorsa settimana a causa di un tragico indicente stradale su Via Cristoforo Colombo. Come scrive msn.com

L'omaggio da brividi dell'Olimpico a Beatrice Bellucci: lo striscione e l'applauso emozionano tutti - I tifosi della Roma hanno dedicato un pensiero alla 20enne scomparsa in un tragico incidente stradale venerdì scorso ... Segnala msn.com

Morte Beatrice Bellucci, è appena successo all’Olimpico. Tutti commossi - Lo Stadio Olimpico di Roma si è trasformato in un luogo di ricordo e sensibilizzazione prima del fischio d'inizio del match tra Roma e Parma. Scrive thesocialpost.it