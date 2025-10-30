Bce | tassi restano invariati Europa cresce ma prospettive restano incerte

Iltempo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la pausa nella politica monetaria della Bce che per la terza volta consecutiva ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2 per cento, il tasso sui rifinanziamenti principali al 2,15%, e quello sui prestiti marginali al 2,40%. Nella riunione di Firenze, tenutasi a palazzo Corsini in un "clima amichevole" come l'ha definito il governatore di Bankitalia Fabio Panetta, la discussione è stata ampia ma "c'è stata assoluta unanimità sulle decisioni prese", assicura la presidente Bce Christine Lagarde. "Siamo in una buona posizione" anzi "direi che grazie all'ospitalità della Banca d'Italia siamo in una posizione magnifica", scherza la numero uno di Francoforte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

bce tassi restano invariati europa cresce ma prospettive restano incerte

© Iltempo.it - Bce: tassi restano invariati, Europa cresce ma prospettive restano incerte

Scopri altri approfondimenti

bce tassi restano invariatiBce: tassi restano invariati, Europa cresce ma prospettive restano incerte - Prosegue la pausa nella politica monetaria della Bce che per la terza volta consecutiva ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2 per cento, ... Lo riporta iltempo.it

bce tassi restano invariatiBce: tassi di interesse invariati al 2% - Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. rainews.it scrive

bce tassi restano invariatiDopo otto tagli, la Bce ferma i tassi al 2%: “La crescita regge, ma le prospettive restano incerte” - Lagarde: “Economia dell’area euro resiliente, ma pesano le tensioni globali e le dispute commerciali” ... altarimini.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bce Tassi Restano Invariati