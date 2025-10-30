Bce | tassi restano invariati Europa cresce ma prospettive restano incerte
Prosegue la pausa nella politica monetaria della Bce che per la terza volta consecutiva ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2 per cento, il tasso sui rifinanziamenti principali al 2,15%, e quello sui prestiti marginali al 2,40%. Nella riunione di Firenze, tenutasi a palazzo Corsini in un "clima amichevole" come l'ha definito il governatore di Bankitalia Fabio Panetta, la discussione è stata ampia ma "c'è stata assoluta unanimità sulle decisioni prese", assicura la presidente Bce Christine Lagarde. "Siamo in una buona posizione" anzi "direi che grazie all'ospitalità della Banca d'Italia siamo in una posizione magnifica", scherza la numero uno di Francoforte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
