Bce | tassi di interesse invariati al 2%

14.55 La Banca centrale europea ha lasciato invariato il tasso sui depositi al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. Lo ha reso noto la Bce.Decisione è in linea con le attese. Il Consiglio direttivo "è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine" e per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato "seguirà un approccio guidato dai dati".La presidente Lagarde: l'economia cresce ma "le prospettive restano incerte". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

Negli ultimi mesi la Banca Centrale Europea ha iniziato a ridurre i tassi di interesse dopo due anni di rialzi consecutivi. Ma anche se il costo del denaro è sceso rispetto ai picchi del 2023, chi oggi accende un mutuo continua a pagare molto di più rispetto a chi - facebook.com Vai su Facebook

La banca centrale degli Stati Uniti ha abbassato i tassi di interesse - X Vai su X

La Bce non taglia i tassi di interesse e li conferma al 2% - Per Francoforte l’inflazione rimane prossima all’obiettivo di medio termine del 2% e la valutazione sulle prospettive sul carovita è sostanzialmente invariata ... Scrive milanofinanza.it

La BCE lascia i tassi di interesse invariati, restano al 2% sui depositi delle banche - La Banca Centrale Europea (BCE), riunitasi questa volta a Firenze, ha annunciato di avere lasciato invariati i tassi di interesse. Secondo investireoggi.it

La Bce lascia i tassi invariati al 2%. «Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale» - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Da msn.com