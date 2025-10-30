Bce mantiene tassi fermi | Economia Eurozona continua a crescere

Periodicodaily.com | 30 ott 2025

(Adnkronos) – Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. L’inflazione – si sottolinea – resta prossima all’obiettivo del 2% a medio termine e la valutazione delle prospettive di inflazione condotta dal Consiglio direttivo si conferma pressoché invariata.  Il Consiglio direttivo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

