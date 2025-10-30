Bce lascia i tassi invariati al 2% ma avverte | Prospettive ancora incerte per l’economia Ue

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse, confermando il livello raggiunto a giugno dopo una lunga fase di riduzioni. Il tasso sui depositi resta al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15% e sui prestiti marginali al 2,40%. La decisione è arrivata al termine della riunione del Consiglio direttivo, svoltasi oggi a Firenze, dopo otto tagli consecutivi che in un anno avevano ridotto il costo del denaro di due punti percentuali. Nel comunicato diffuso dopo la riunione, la Bce ha sottolineato che l’economia dell’area euro «ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale», ma ha avvertito che « le prospettive restano incerte ». 🔗 Leggi su Open.online