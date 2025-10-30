Bce conferma i tassi di interesse dell’eurozona al 2%

Firenze, 30 ott. (askanews) – Tassi di interesse sempre fermi al 2% nell’area euro. Lo ha stabilito il Consiglio direttivo della Bce, riunito ieri e oggi in trasferta a Firenze. La decisione è in linea con le attese, mentre da mesi la Bce va ripetendo di giudicare quella attuale “una buona posizione” (dei tassi) per osservare gli sviluppi della situazione e valutare eventuali mosse. Il Consiglio ha ripetutamente avvertito che le sue decisioni vengono prese volta per volta, valutando i dati e “senza vincolarsi ad alcun percorso predeterminato”. Tra mezz’ora la presidente Christine Lagarde terrà la consueta conferenza stampa illustrativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it