Bce a Firenze tassi fermi e avanti con sviluppo dell’euro digitale
Firenze, 30 ott. (askanews) – Tassi di interesse sempre fermi al 2% nell’area euro, mentre il programma di graduali dismissioni di titoli dai portafogli della Banca centrale europea procede senza intoppi. Sul fronte monetario, la riunione del Consiglio direttivo che si è svolta ieri e oggi a Firenze, organizzata della Banca d’Italia, non ha riservato sorprese. La Bce intanto tira dritto sul progetto dell’euro digitale, la legge europea ancora non c’è ma ha deciso di avviare la fase di sviluppo, che segue quella appena chiusa di preparazione. Proprio oggi sono usciti i dati sul Pil complessivo dei Paesi dell’area euro, un mesto più 0,2% nel terzo trimestre, che risente della crescita a zero in Stati come la Germania e l’Italia, dove si è visto il contraccolpo del braccio di ferro su dazi commerciali con gli Usa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
La Bce mantiene i tassi di interesse invariati. La conferenza stampa di Lagarde e Panetta a Firenze. Di Davide Mattone - facebook.com Vai su Facebook
Lagarde a Firenze con l’ombra di Draghi, rischi per la Bce se si accantona il Piano: tassi invariati in attesa degli stimoli delle spese per la difesa di @PicassoAntonio - X Vai su X
Bce, tassi fermi nella riunione di Firenze: novità a dicembre? - Le decisioni sui tassi Bce sono passate in secondo piano: l’annuncio di giornata è la decisione di proseguire sul cammino dell’euro digitale. Riporta fortuneita.com
Bce, niente colpo di scena a Firenze: Lagarde lascia i tassi fermi per la terza volta consecutiva - Terzo stop di fila: la Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Secondo affaritaliani.it
##Bce a Firenze, tassi fermi e avanti con sviluppo dell'euro digitale - Tassi di interesse sempre fermi al 2% nell'area euro, mentre il programma di graduali dismissioni di titoli ... Lo riporta notizie.tiscali.it