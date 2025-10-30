Bce a Firenze tassi fermi e avanti con sviluppo dell’euro digitale

Ildenaro.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 30 ott. (askanews) – Tassi di interesse sempre fermi al 2% nell’area euro, mentre il programma di graduali dismissioni di titoli dai portafogli della Banca centrale europea procede senza intoppi. Sul fronte monetario, la riunione del Consiglio direttivo che si è svolta ieri e oggi a Firenze, organizzata della Banca d’Italia, non ha riservato sorprese. La Bce intanto tira dritto sul progetto dell’euro digitale, la legge europea ancora non c’è ma ha deciso di avviare la fase di sviluppo, che segue quella appena chiusa di preparazione. Proprio oggi sono usciti i dati sul Pil complessivo dei Paesi dell’area euro, un mesto più 0,2% nel terzo trimestre, che risente della crescita a zero in Stati come la Germania e l’Italia, dove si è visto il contraccolpo del braccio di ferro su dazi commerciali con gli Usa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bce firenze tassi fermiBce, tassi fermi nella riunione di Firenze: novità a dicembre? - Le decisioni sui tassi Bce sono passate in secondo piano: l’annuncio di giornata è la decisione di proseguire sul cammino dell’euro digitale. Riporta fortuneita.com

bce firenze tassi fermiBce, niente colpo di scena a Firenze: Lagarde lascia i tassi fermi per la terza volta consecutiva - Terzo stop di fila: la Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Secondo affaritaliani.it

bce firenze tassi fermi##Bce a Firenze, tassi fermi e avanti con sviluppo dell'euro digitale - Tassi di interesse sempre fermi al 2% nell'area euro, mentre il programma di graduali dismissioni di titoli ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Bce Firenze Tassi Fermi