Nono turno di Bundesliga e si affrontano le ultime due vincitrice del Meisterschale: da una parte il Bayern Monaco di Kompany primo e a punteggio pieno e dall’altra il Leverkusen di Hjulmand. I bavaresi hanno regolato il Colonia senza troppi problemi proseguendo il loro cammino anche in DFB Pokal dopo tanti anni di precoci eliminazioni. Per il tecnico belga adesso l’obiettivo è la striscia . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Leverkusen (sabato 01 novembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici