Battocletti | Con Chebet amicizia e rispetto il mio momento arriverà La prima coppa? L’ho vinta sugli sci

(Adnkronos) – I grandi "grazie" di Nadia Battocletti vanno a mamma e papà. Dalla prima, Jawhara Saddougui, ex mezzofondista marocchina, l’azzurra ha ereditato la gentilezza: "Ha mille pregi e qualità, ma stando a ciò che mi dicono, forse è ciò in cui siamo più simili". Dell’impostazione di papà Giuliano, che è anche il suo allenatore, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com