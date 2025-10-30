Batterie più durature per le auto elettriche la scoperta di Unipi

Pisa, 27 ottobre 2025 - Auto elettriche con più autonomia e batterie che durano di più: è questa la potenzialità di un nuovo elettrodo al silicio per nuove batterie al litio più potenti, stabili e sostenibili. La novità arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology guidato dal Dott. Xuekun Lu della Queen Mary University of London al quale ha partecipato anche l’Università di Pisa con il professore Antonio Bertei del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale. “Questo risultato – spiega Bertei - apre la strada ad un utilizzo massiccio ed economicamente fattibile del silicio nelle batterie al litio, molto di più di quanto si faccia attualmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Batterie più durature per le auto elettriche, la scoperta di Unipi

