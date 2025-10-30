Basta nero Per l' autunno-inverno 2025 è il mascara borgogna il protagonista del trucco occhi Per uno sguardo glamour e d' impatto

C ’è un nuovo protagonista nel beautycase dell’autunno inverno 202526, e non è il solito nero. Il mascara borgogna, con le sue sfumature intense e vellutate, si impone come la nuance più raffinata e inattesa della stagione. Amato dai make-up artist e sempre più virale su TikTok e Instagram, questo colore regala profondità allo sguardo senza appesantirlo, illuminando le iridi con un tocco di eleganza soft e moderna. Versatile, sofisticato e incredibilmente chic, è la scelta ideale per chi vuole rinnovare il proprio trucco occhi con un dettaglio d’effetto ma delicato. Perfetto per ogni occasione, dal giorno alla sera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

