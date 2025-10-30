Basta fatica! Robot scope e lavapavimenti | le novità che cambiano le pulizie di casa oggi
Anche tu sei stanca di pulire? Non temere, il mercato degli elettrodomestici per la casa ha finalmente recepito questo messaggio, mettendo a punto tecnologie che non solo aspirano e lavano, ma lo fanno in modo sempre più autonomo, igienico ed efficiente. Siamo nel pieno della “clean tech revolution”: i dispositivi per la pulizia dei pavimenti non sono più semplici accessori, ma veri e propri assistenti domestici che si evolvono a un ritmo velocissimo. Se stai pensando di fare un acquisto (magari con gli sconti del Black Friday), è fondamentale conoscere le ultime innovazioni in arrivo entro il 2026 per non ritrovarti con un modello già obsoleto. 🔗 Leggi su Dilei.it
