Basket | Virtus Bologna ultimo quarto fatale in Baviera Obst e Jessup trascinano il Bayern Monaco in Eurolega

Stavolta è l’ultimo quarto a condannare la Virtus Bologna. La squadra allenata da Dusko Ivanovic perde anche in Baviera nel doppio turno di Eurolega. Il Bayern Monaco gioca sulle ali dei 21 di Andreas Obst, dei 17 di Isiaha Mike e dei 12 di un clamoroso Justinian Jessup per vincere 86-70. Per le V nere 17 di Alen Smailagic e 16 di Carsen Edwards. I primi minuti vedono la Virtus avere un buon approccio alla partita. Niang e Smailagic sono protagonisti, con il primo che si fa sentire sia in attacco che in difesa, ma arriva una fiammata del Bayern che parte da quell’arco finora abbastanza stregato per i tedeschi. 🔗 Leggi su Oasport.it

