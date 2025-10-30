Basket la Benacquista Latina vince ancora e resta in vetta Ko anche Nocera
Settimo successo in otto giornate: la Benacquista Assicurazioni Latina Baske vince ancora e lo fa superando la Power Basket Nocera sul parquet del PalaCoscioni con il punteggio di 66-78.?Un successo, quello ottenuto nel turno infrasettimanale del mercoledì, che consente alla formazione pontina di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
