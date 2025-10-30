Basket giocano in casa le pisane IES e DREAM in Divisione Regionale 2

Pisa, 30 ottobre 2025 – Quarta giornata per le compagini pisane impegnate nel campionato di Divisione Regionale 2, tutte appaiate in classifica, nel gruppone che tallona a due punti la capolista imbattuta Fortezza Livorno. Gioca in trasferta il GMV, sul campo del fanalino di coda Piombino, mentre la IES ospita Le Patrie Etrusca Basket San Miniato, venerdì alle 21 al palasport, ed il DREAM la Libertas Liburnia Livorno, sabato alle 20,45 al PalaDream di Via Belli.. GMV – Il gruppo biancoverde è in crescita, dopo aver iniziato con una sconfitta interna con la corazzata Fortezza Livorno, aver vinto sul campo dell’Etrusca S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, giocano in casa le pisane IES e DREAM, in Divisione Regionale 2

Contenuti che potrebbero interessarti

Comunicato Stampa Under 19 Eccellenza, una Basket Academy sontuosa regola a domicilio Basket Corato 73-86 Gli aquilotti giallorossi giocano un’ottima pallacanestro e battono con determinazione i giovani coratini nell’ennesimo scontro tra le due co - facebook.com Vai su Facebook

Basket, le pisane GMV, IES e DREAM al secondo turno in Divisione Regionale 2 - Giocano in casa IES e DREAM, rispettivamente con Ponsacco e Argentario, mentre il GMV è sul campo caldo dell’Etrusca San Miniato ... Come scrive msn.com