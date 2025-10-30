Basket Già duecento tesserate La Prosport a canestro
L’effetto Sinner, che ha spinto molti bambini e ragazzi a giocare a tennis a scapito degli altri sport, non ha per nulla interrotto la marcia trionfale della Prosport Arcore. La giovane società di basket, nata nel 2003, ha presentato le sue squadre in una mattinata che è diventata festosa visti i numeri degli iscritti. "Il primo anno abbiamo iniziato a fare attività con 12 iscritti – dice il direttore tecnico della Prosport Max Vitali –: andando sempre in crescendo, siamo arrivati alla quota attuale di più di 200 tesserati. Buona parte del merito è da attribuire al lavoro infaticabile che ha svolto Rosa Raimondi, la nostra responsabile del minibasket. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
