Basket Già duecento tesserate La Prosport a canestro

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’effetto Sinner, che ha spinto molti bambini e ragazzi a giocare a tennis a scapito degli altri sport, non ha per nulla interrotto la marcia trionfale della Prosport Arcore. La giovane società di basket, nata nel 2003, ha presentato le sue squadre in una mattinata che è diventata festosa visti i numeri degli iscritti. "Il primo anno abbiamo iniziato a fare attività con 12 iscritti – dice il direttore tecnico della Prosport Max Vitali –: andando sempre in crescendo, siamo arrivati alla quota attuale di più di 200 tesserati. Buona parte del merito è da attribuire al lavoro infaticabile che ha svolto Rosa Raimondi, la nostra responsabile del minibasket. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket gi224 duecento tesserate la prosport a canestro

© Sport.quotidiano.net - Basket. Già duecento tesserate. La Prosport a canestro

Approfondisci con queste news

basket gi224 duecento tesserateBasket. Già duecento tesserate. La Prosport a canestro - L’effetto Sinner, che ha spinto molti bambini e ragazzi a giocare a tennis a scapito degli altri sport, non ha ... Si legge su sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Basket Gi224 Duecento Tesserate