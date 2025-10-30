Basket donne Serie B | Robbiano a testa bassa Affonda rimonta ma alla fine cede all’Albino
Seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Robbiano, superato per 74-58 da Albino. Alle bianconere non sono bastate le buone prestazioni di Angelica Sforza e di Alice Germani, che ha giocato sia da guardia che da play. "Nel primo tempino abbiamo subìto un parziale di 22-10 che ha indirizzato l’incontro a nostro sfavore – spiega coach Luca Borghesi – non avevamo degli accoppiamenti difensivi semplici, ma avremmo dovuto compensare il disagio andando nella metà campo offensiva a sfruttare le nostre lunghe. Dopo aver concesso alle rivali di segnare 40 punti nei primi venti minuti di gioco, abbiamo arginato il loro flusso in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
