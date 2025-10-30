Basket Divisione regionale 1 Il CmC resta a secco contro il Calcinaia Terzo ko consecutivo

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza sconfitta consecutiva per il Cmc che nella gara interna contro il Calcinaia, valida per la quarta giornata della Divisione regionale 1, non riesce a invertire il trend di questo inizio stagione e soccombe 57-70 (parziali 23-16, 39-38, 45-53). Eppure per la squadra di Michele Bertieri (vice Luca Rigano) la partita era iniziata nel migliore dei modi. Minuto di silenzio per la tragedia di Rieti, quindi i locali partono forte, con ritmi molto alti che sorprendono i pisani. Tra i biancocelesti rientra il pivot Suriano dopo la breve parentesi Pistoia, e nel primo quarto il Cmc vola toccando più volte il +12 (20-8). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket divisione regionale 1 il cmc resta a secco contro il calcinaia terzo ko consecutivo

© Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Il CmC resta a secco contro il Calcinaia. Terzo ko consecutivo

Scopri altri approfondimenti

basket divisione regionale 1Cesena ko sulla sirena. Ma i giovani crescono - Sconfitta amarissima sul parquet di casa per la Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione Regionale 1 ha ... msn.com scrive

basket divisione regionale 1Basket, Divisione Regionale 1: Sarezzo, colpaccio con Orzinuovi - La squadra di Milanesi si aggiudica lo scontro al vertice ed è ora capolista solitaria. Si legge su giornaledibrescia.it

basket divisione regionale 1Divisione Regionale 1: torna alla vittoria il CUS Genova Basket - Dopo la pausa “forzata” dovuta a un poblema sul campo di Cogoleto il CUS Genova Basket di Giorgio Taverna torna subito alla vittoria. liguriasport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Basket Divisione Regionale 1