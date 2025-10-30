basket divisione regionale 1 il cmc resta a secco contro il calcinaia terzo ko consecutivo

Terza sconfitta consecutiva per il Cmc che nella gara interna contro il Calcinaia, valida per la quarta giornata della Divisione regionale 1, non riesce a invertire il trend di questo inizio stagione e soccombe 57-70 (parziali 23-16, 39-38, 45-53). Eppure per la squadra di Michele Bertieri (vice Luca Rigano) la partita era iniziata nel migliore dei modi. Minuto di silenzio per la tragedia di Rieti, quindi i locali partono forte, con ritmi molto alti che sorprendono i pisani. Tra i biancocelesti rientra il pivot Suriano dopo la breve parentesi Pistoia, e nel primo quarto il Cmc vola toccando più volte il +12 (20-8). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

