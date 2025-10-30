Basket cerca riscatto il CUS Pisa sul campo di Calcinaia in Divisione Regionale 1
Pisa, 30 ottobre – Dopo la sconfitta casalinga con la capolista Libertas Lucca, il CUS Pisa Cosmocare incontra, domenica in trasferta, un’altra squadra blasonata ed esperta della categoria, il Basket Calcinaia dell’ex coach universitario Scocchera. Contro la compagine che ha finora la migliore difesa, i ragazzi di Dari dovranno dare il massimo per provare a tornare al successo.. CALCINAIA – La squadra guidata da Andrea Scocchera, che gli appassionati ricordano lo scorso anno sulla panchina del CUS, è reduce da una stagione dominata nella regular season, terminata al primo posto con 25 vittorie in 30 gare e 10 punti di vantaggio sulla seconda, naufragata poi al primo turno dei play-off, con l’eliminazione in due partite ad opera della più modesta Cerretese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
