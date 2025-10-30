Basket B Oleggio batte Bergamo con un grande secondo tempo

Un grande secondo tempo vale una importante vittoria. Nel posticipo della quinta giornata di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket batte 90-72 Blu Orobica Bergamo.Squali in campo con Ceccato, Jovanovic, Youssef, Restelli e Niang; Bergamo con Polanco, Leoni, Franco, Sergio e Odiphri. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

