Basket B Oleggio batte Bergamo con un grande secondo tempo
Un grande secondo tempo vale una importante vittoria. Nel posticipo della quinta giornata di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket batte 90-72 Blu Orobica Bergamo.Squali in campo con Ceccato, Jovanovic, Youssef, Restelli e Niang; Bergamo con Polanco, Leoni, Franco, Sergio e Odiphri. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
