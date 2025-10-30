Baskers operato con successo Leonardo De Cesaris Al via la fase riabilitativa
E' stato operato mercoledì scorso, all’unità operativa di Ortopedia del Salus Hospital di Reggio Emilia, Leonardo De Cesaris, cestista dei Baskers Forlimpopoli infortunatosi alla fascia plantare del piede sinistro alcuni giorni fa. “L’intervento ha avuto esito positivo e il giocatore inizierà nei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Baskers, operato con successo Leonardo De Cesaris. Al via la fase riabilitativa - E' stato operato mercoledì scorso, all’unità operativa di Ortopedia del Salus Hospital di Reggio Emilia, Leonardo De Cesaris, cestista dei Baskers Forlimpopoli infortunatosi alla fascia plantare del p ... Come scrive forlitoday.it
Tegola in casa Baskers Forlimpopoli: si annuncia un lungo stop per Leonardo De Cesaris - Tegola in casa Baskers Forlimpopoli a poche ore dal match contro la corazzata Recanati. forlitoday.it scrive