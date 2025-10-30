Bari pezzo di metallo nella pasta della mensa a scuola | bimbo rischia di ingerirlo Indagano i Nas

Repubblica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso nella scuola elementare Emanuela Loi, nel quartiere Poggiofranco di Bari, dove durante il pranzo un alunno di terza ha messo in bocca e poi sputato il pezzo a forma di spirale. Nella struttura anche una scuola per l’infanzia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

bari pezzo di metallo nella pasta della mensa a scuola bimbo rischia di ingerirlo indagano i nas

© Repubblica.it - Bari, pezzo di metallo nella pasta della mensa a scuola: bimbo rischia di ingerirlo. Indagano i Nas

Bari, pezzo di metallo nella pasta della mensa a scuola: bimbo rischia di ingerirlo. Indagano i Nas - Il caso nella scuola elementare Emanuela Loi, nel quartiere Poggiofranco di Bari, dove durante il pranzo un alunno di terza ha messo in bocca e poi sputato il pezzo a forma di spirale.

