Bari pezzo di metallo nella pasta della mensa a scuola | bimbo rischia di ingerirlo Indagano i Nas
Il caso nella scuola elementare Emanuela Loi, nel quartiere Poggiofranco di Bari, dove durante il pranzo un alunno di terza ha messo in bocca e poi sputato il pezzo a forma di spirale. Nella struttura anche una scuola per l’infanzia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
