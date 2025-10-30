Bari paura nella mensa scolastica | pezzo di ferro nella pasta un bimbo della primaria rischia di ingoiarlo

Tragedia sfiorata in una scuola elementare di Bari. Il fatto, emerso solo in queste ore, risale allo scorso 15 ottobre, durante l?orario della mensa, quando un bambino ha rischiato di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari, paura nella mensa scolastica: pezzo di ferro nella pasta, un bimbo della primaria rischia di ingoiarlo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ansia, paura, rabbia, solitudine. Sono emozioni che ci attraversano ogni giorno… ma possiamo imparare a trasformarle. Il 22 e 23 novembre a IKOS Ageform – Bari, parte il corso di Deep Mindfulness, un’esperienza immersiva che ti guiderà nella pacifica - facebook.com Vai su Facebook

CANAVESE - «Chi ha paura del broccolo?» nelle mense delle scuole - Per Halloween le mense scolastiche di Banchette, Montanaro, Vische, Mazzè, Verolengo e Ivrea, si trasformano in veri e propri laboratori del gusto ... Riporta quotidianocanavese.it

Mensa scolastica e trasporto pubblico per gli studenti. Le preoccupazioni di San Giovanni Civica - Nell’ultimo consiglio comunale sollevate due questioni che, a detta dell'opposizione, rischiano di avere un impatto rilevante sull’organizzazione quotidiana di molte famiglie sangiovannesi. Come scrive lanazione.it

Mensa scolastica più cara: la protesta dei genitori - Cesano Maderno (Monza e Brianza) – Ci sono circa 830 firme a corredo di una “richiesta urgente di intervento sul costo del servizio mensa scolastica” protocollata l’altro giorno in Comune e ... Segnala ilgiorno.it