Bari assolta in Appello la maestra condannata per video porno con minori

La 48enne Daniela Casulli era stata arrestata e condannata in primo grado con l'accusa di aver adescato sui social e nelle chat minorenni con i quali avrebbe avuto rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bari, assolta in Appello la maestra condannata per video porno con minori

