Bari assolta in Appello Daniela Casulli maestra 48enne accusata di sesso con minori e pedopornografia i giudici | fatto non costituisce reato

Daniela Casulli era stata arrestata nel 2021, e poi condannata in primo grado a 7 anni, per aver adescato online minori con cui avrebbe avuto rapporti sessuali in un b&b in centro a Bari È stata assolta dalla Corte d'Appello di Bari perché "il fatto non costituisce reato" Daniela Casulli, la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bari, assolta in Appello Daniela Casulli, maestra 48enne accusata di sesso con minori e pedopornografia, i giudici: "fatto non costituisce reato"

