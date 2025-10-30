Bari adescamento di minori e video hard | maestra assolta in appello

La Corte d’Appello di Bari ha assolto una maestra di scuola elementare che nel luglio 2024 era stata condannata in primo grado a 7 anni e 3 mesi, con l'accusa di aver adescato sui social e nelle chat minorenni con i quali avrebbe avuto rapporti sessuali in un b&b nel centro di Bari, facendosi filmare. La sentenza specifica che il fatto “non costituisce reato”. La donna era finita agli arresti domiciliari nel dicembre del 2021 quando insegnava in una scuola del Nord Italia e fu sospesa dall'incarico. È stata lei stessa ad annunciare sui social l’esito della sentenza. Ora la maestra, che non era docente dei ragazzi, potrebbe tornare a insegnare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bari, adescamento di minori e video hard: maestra assolta in appello

Argomenti simili trattati di recente

Daniela Casulli, maestra elementare barese condannata in primo grado a sette anni e tre mesi per adescamento di adolescenti, è stata completamente assolta in appello. Secondo la Corte presieduta dalla giudice Rosa Calia Di Pinto, il fatto non costituirebbe - facebook.com Vai su Facebook

Bari, assolta in Appello «zia Martina», la docente accusata di aver fatto video porno con minorenni: «Filmata a sua insaputa» - È stata assolta in appello Daniela Casulli, nota sui social come “zia Martina” la docente 48enne originaria del Barese che nel luglio 2024 era stata condannata in primo grado a sette anni e tre mesi d ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Video hard e sesso con minori, assolta in Appello maestra di Bari: potrà tornare a insegnare - (Adnkronos) – E' stata assolta in Corte di Appello a Bari, "perché il fatto non costituisce reato" Daniela Casulli, la maestra che nel 2021 era stata arrestata e sottoposta ai domiciliari con le accus ... Scrive msn.com

Può tornare a scuola la maestra che faceva sesso con minori e registrava video hard. Daniela Casulli assolta: «La Giustizia esiste» - Revocati tutti i divieti per «Zia Martina», come si faceva chiamare sui social. Secondo msn.com