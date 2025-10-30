Barcellona Pozzo di Gotto inaugura il nuovo McDonald’s | 40 nuove assunzioni e servizi hi-tech

Messinatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aprirà venerdì 31 ottobre il nuovo ristorante McDonald’s di Barcellona Pozzo di Gotto, situato in via Filicudi. Si tratta del quinto McDonald’s in provincia, un’apertura che ha portato alla creazione di 40 nuovi posti di lavoro, con un team composto da persone provenienti da Barcellona Pozzo di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

