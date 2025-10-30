Barbegal | gli antichi romani e la prima industria della Storia

Nel 1937 l’archeologo francese Fernand Benoit fece una scoperta clamorosa. Durante gli scavi archeologici nei pressi dell’acquedotto romano di Arles, la sua città, riportò alla luce un sito straordinario. Lungo un crinale ripido e roccioso, scoprì quello che probabilmente è stato il primo impianto industriale della storia, un complesso che anticipò di oltre un millennio la prima rivoluzione industriale, quella della forza idraulica. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Barbegal: gli antichi romani e la prima industria della Storia

