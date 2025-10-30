Barbara D’Urso in realtà non mi saluta È un po’ strada questa situazione La salutiamo? Io non ho problemi ciao… Col cuore | parla Belen Rodriguez

30 ott 2025

Dopo anni Belen Rodriguez e Barbara D’Urso si sono ritrovate qualche settimana fa dietro le quinte di “ Ballando con le Stelle “, la showgirl argentina impegnata come ballerina per una notte, l’ex conduttrice di Canale 5 come concorrente. Un filmato disponibile su RaiPlay le aveva mostrate a pochi metri di distanza, entrambe impegnate a provare: “In realtà le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio. Belen e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola. Nemmeno un saluto “, aveva svelato il settimanale Chi. Colpa di vecchie ruggini e frecciatine, il clima tra le due professioniste del piccolo schermo continua ad essere teso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

