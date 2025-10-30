Bankitalia | cena in Palazzo Vecchio con Lagarde e Giorgetti Oggi chiusura del consiglio Bce con focus su euro digitale
Presenti alla serata dalla presidente della Bce Christine Lagarde al governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che hanno fatto dei saluti iniziali ricchi di riferimenti alla storia fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
