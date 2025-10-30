Banda minaccia maestro in strada e posta video sui social | Se bimbo torna in lacrime sparisci dalla terra

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La banda ha fermato e minacciato il maestro in strada a Torino, incurante della presenza della figlioletta dell'uomo, una bambina piccola che teneva per mano. L'uomo circondato e intimidito da una banda di giovani autoproclamatisi giustizieri per presunti maltrattamenti in un istituto del quartiere di Barriera di Milano di cui non hanno nessuna prova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

