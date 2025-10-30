Banda minaccia maestro in strada e posta video sui social | Se bimbo torna in lacrime sparisci dalla terra

La banda ha fermato e minacciato il maestro in strada a Torino, incurante della presenza della figlioletta dell'uomo, una bambina piccola che teneva per mano. L'uomo circondato e intimidito da una banda di giovani autoproclamatisi giustizieri per presunti maltrattamenti in un istituto del quartiere di Barriera di Milano di cui non hanno nessuna prova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Banda minaccia maestro in strada e posta video sui social: “Se bimbo torna in lacrime, sparisci dalla terra” - La banda ha fermato e minacciato il maestro in strada a Torino, incurante della presenza della figlioletta dell'uomo, una bambina piccola che teneva per ... Secondo fanpage.it

Docente minacciato in strada da giovani: “Fai il bullo con i bambini, ti piacerebbe se lo facessero con la tua bambina?” - Brutto episodio in una strada di Torino: alcuni giovani hanno preso di mira un maestro inviandogli una serie di minacce: “La prossima volta agiremo in un’altra maniera. Segnala tecnicadellascuola.it