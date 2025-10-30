Banda del terrore smantellata a Parma 7 arresti | così i criminali mettevano a segno furti e rapine violente
Sette tunisini sono stati raggiunti da misure cautelari a Parma per furti e rapine violente commessi da marzo 2025 nel capoluogo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
TORRE SAN GIOVANNI, BANCOMAT FATTI ESPLODERE NELLA NOTTE: LA “BANDA DELLA MARMOTTA” SEMINA IL TERRORE https://www.leccecronaca.it/index.php/2025/10/23/torre-san-giovanni-bancomat-fatti-esplodere-nella-notte-la-banda-della-mar - facebook.com Vai su Facebook
Il terrore dei supermercati di Monsummano: smantellata banda specializzata in furti - X Vai su X
Il terrore dei supermercati di Monsummano: smantellata banda specializzata in furti - Erano diventati il terrore dei supermercati di Monsummano Terme, approfittando dei momenti di distrazione dei clienti per sottrarre portafogli e utilizzare indebitamente le ... Si legge su lanazione.it