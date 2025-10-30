Banca Sella Giovanni Petrella è il nuovo presidente
Maurizio Sella ha scelto di lasciare la presidenza di Banca Sella a causa del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. L’imprenditore, però, continuerà a far parte del Consiglio di amministrazione, garantendo il proprio contributo di esperienza e competenza alla governance e alla crescita del gruppo. Il Consiglio, preso atto della decisione, ha nominato come nuovo presidente Giovanni Petrella, già alla guida della capogruppo Banca Sella Holding e preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Maurizio Sella (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
