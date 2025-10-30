Bambi | La vendetta recensione | il dolce cerbiatto diventa un mostro sanguinario

Il quarto capitolo del Twisted Childhood Universe appena uscito in homevideo vede il celebre cerbiatto trasformarsi in creatura mostruosa e sanguinaria. Ma il film convince solo in parte e ha diverse lacune. Fantastica invece la steelbook della Midnight Factory. Nuovo capitolo per il cosiddetto Twisted Childhood Universe, il progetto che trasforma i protagonisti delle fiabe dell'infanzia in film horror ad alto tasso di sangue. Dopo Winnie the Pooh (due capitoli per lui) e Peter Pan, adesso è il celebre cerbiatto a diventare un micidiale assassino. Bambi: La vendetta, diretto da Dan Allen, ripercorre infatti le orme dei film precedenti, ovvero convertire figure che destavano dolcezza e amore in creature assetate di sangue. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

