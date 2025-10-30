Baltimore Ravens @ Miami Dolphins | Anteprima pronostico e quote

2025-10-30 12:28:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima per Baltimore Ravens @ Miami Dolphins. Lamar Jackson entrerà in modalità playoff per i Baltimore Ravens quando stasera visiteranno i Miami Dolphins. Jackson ritorna da un infortunio al tendine del ginocchio che lo ha tenuto fuori per tre partite per cercare di ispirare una squadra dei Ravens che ha zoppicato fino a un record di 2-5 e le cui speranze post-stagionali sono appese a un filo. Il due volte MVP della NFL conosce il significato della partita di stasera all’Hard Rock Stadium ed è determinato a fare la differenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com