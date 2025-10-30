Milly Carlucci ha commentato la tragedia che ha colpito Andrea Delogu, la morte in un incidente del fratello Evan, e anticipa i temi della nuova puntata di Ballando con le Stelle, a partire dalla resa dei conti con la giuria di alcune vip. Collegata con Vita in Diretta dallo studio del Foro Italico, la storica casa dello show del sabato sera di Rai1, la Carlucci ha confidato innanzitutto tutto il suo dolore personale, vicinanza e affetto per Andrea. Ieri è stata una giornata triste, tristissima. Un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea. Ci siamo sentite e non ci sono parole per descrivere. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO: MILLY CARLUCCI SUL LUTTO DI ANDREA DELOGU E RESA DEI CONTI VIP-GIURIA