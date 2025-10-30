BALLANDO | MILLY CARLUCCI SUL LUTTO DI ANDREA DELOGU E RESA DEI CONTI VIP-GIURIA
Milly Carlucci ha commentato la tragedia che ha colpito Andrea Delogu, la morte in un incidente del fratello Evan, e anticipa i temi della nuova puntata di Ballando con le Stelle, a partire dalla resa dei conti con la giuria di alcune vip. Collegata con Vita in Diretta dallo studio del Foro Italico, la storica casa dello show del sabato sera di Rai1, la Carlucci ha confidato innanzitutto tutto il suo dolore personale, vicinanza e affetto per Andrea. Ieri è stata una giornata triste, tristissima. Un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea. Ci siamo sentite e non ci sono parole per descrivere. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Scopri altri approfondimenti
“Ora arriva l’annuncio di Milly”. Andrea Delogu dopo la tragedia, la notizia da dietro le quinte di Ballando - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu salta la puntata di sabato? Milly Carlucci rompe il silenzio - Nel corso della puntata de La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha espresso vicinanza ad Andrea Delogu dopo la scomparsa del fratello. Lo riporta libero.it
Milly Carlucci sulla morte del fratello di Andrea Delogu: “Disgrazia agghiacciante, stiamo soffrendo tutti” - Milly Carlucci ha espresso il suo dolore per la morte di Evan Delogu, fratello 18enne di Andrea Delogu: "Le siamo veramente vicini ... Come scrive fanpage.it
La vita in diretta, Milly Carlucci: “Agghiacciata per la tragedia di Andrea Delogu” - Milly Carlucci commenta la morte del fratello di Andrea Delogu a La vita in diretta La padrona di casa di Ballando con le stelle Milly Carlucci è ... Secondo msn.com