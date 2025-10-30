Ball X Pit | L’Ossessione Roguelike che fonde Arkanoid Bullet Hell e palle rimbalzanti!

Se ad agosto siete “rimasti sotto” alle palle esplosive di Kill the Brickman, se l’esperienza poncle vi ha fatto tornare alla mente gli antichi fasti dei giochi con i mattoni da spaccare a suon di rimbalzi ponderati, e non ne volete ancora, il developer Kenny Sun vi ha accontentati con Ball X Pit. Un’esperienza indie solida, che come Kill the Brickman prende come punto di partenza il genere delle sfere spaccatutto e lo ibrida con un impianto Roguelike e un’ambientazione originale, pixellosa e pseudo fantasy caricaturale. Senza dimenticarsi, nel frattempo, di costruire un loop ludico intuitivo, ipersoddisfacente, vario, strategico e potenzialmente senza fondo; capace di creare quell'”effetto dipendenza” che solo i migliori roguelike sanno riprodurre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ball X Pit: L’Ossessione Roguelike che fonde Arkanoid, Bullet Hell e palle rimbalzanti!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Ossessione” è in film uscito nel 1943 diretto da L. Visconti. La prima pellicola diretta dal grande regista. - facebook.com Vai su Facebook

L'indie Ball X Pit di Devolver Digital vende moltissimo ed è pure su Game Pass - Se siete in cerca di un indie di impatto, sappiate che Ball X Pit è un successo che convince sempre più persone: ed è persino presente su Game Pass. Segnala msn.com

BALL x PIT, recensione (Nintendo Switch) - Scopriamo insieme un titolo in grado di creare una divertente dipendenza a tema fantasy. Da icrewplay.com

Ball x Pit Recensione: lasciate ogne speranza, voi ch’intrate (ma anche vita sociale e autocontrollo) - Ball x Pit è un roguelike arcade frenetico dove rimbalzi palline e ricostruisci una città in rovina. Come scrive vgmag.it