Ball X Pit | L’Ossessione Roguelike che fonde Arkanoid Bullet Hell e palle rimbalzanti!

Metropolitanmagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ad agosto siete “rimasti sotto” alle palle esplosive di Kill the Brickman, se l’esperienza poncle vi ha fatto tornare alla mente gli antichi fasti dei giochi con i mattoni da spaccare a suon di rimbalzi ponderati, e non ne volete ancora, il developer Kenny Sun vi ha accontentati con Ball X Pit. Un’esperienza indie solida, che come Kill the Brickman prende come punto di partenza il genere delle sfere spaccatutto e lo ibrida con un impianto Roguelike e un’ambientazione originale, pixellosa e pseudo fantasy caricaturale. Senza dimenticarsi, nel frattempo, di costruire un loop ludico intuitivo, ipersoddisfacente, vario, strategico e potenzialmente senza fondo; capace di creare quell'”effetto dipendenza” che solo i migliori roguelike sanno riprodurre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

