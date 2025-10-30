Tra i tanti ex in casa della Rondinella che domenica affronteranno la Sangiovannese ce n’è uno che con i colori azzurri ha condiviso un lungo pezzo di vita calcistica: Andrea Baldesi (nella foto). Sei stagioni trascorse a San Giovanni non si dimenticano, ma oggi il centrocampista della formazione di Stefano Tronconi è calato nella nuova realtà, protagonista di una squadra che viaggia a ritmo altissimo con sette vittorie consecutive. "Nemmeno noi ci aspettavamo un avvio del genere – racconta l’ex del Marzocco – ma è il frutto di un lavoro capillare che portiamo avanti durante la settimana. L’armonia del gruppo fa la differenza: tutti remiamo nella stessa direzione e anche chi arriva da categorie superiori, come la Serie D, si è subito calato nella parte senza far pesare nulla". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baldesi: "Sangio nel mio cuore: ora ti batto"