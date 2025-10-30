© Warner Bros. Discovery La tredicesima edizione di Bake Off Italia vuole dimostrare che “ La pasticceria è per tutti “, come si evince dall’intro che vede la nuova conduttrice Brenda Lodigiani alle prese con il disperato tentativo di fare un dolce. Se il suo innesto non ha funzionato, accanto a lei ci sono i credibili volti degli storici giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, accompagnati nelle prove tecniche da Iginio Massari e chiamati a scegliere il nuovo miglior pasticcere amatoriale d’Italia tra i sedici concorrenti. Ecco cosa è successo finora in tutte le puntate andate in onda. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Bake Off Italia 2025, cos’è successo nell’ultima puntata