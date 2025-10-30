Bahar e i bambini sono in fuga con Sarp che li protegge Ma a che prezzo? Lo si scoprirà nelle nuove puntate della serie turca in onda su Canale 5 oggi e domani alle 16 e dopodomani alle 14.40

D opo i recenti scontri con Nezir e le scelte difficili tra Arif e Sarp, Bahar dovrà affrontare eventi che cambieranno per sempre la sua vita. Succede nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna, in onda oggi, domani e dopodomani. Giovedì 30 e venerdì 31 ottobre va in onda la puntata “corta” a partire dalle 16:00 su Canale 5. Sabato 1° novembre come sempre l’appuntamento è anticipato alle 14:40 e dura fino alle 16:30, con atmosfere sempre più simili a quelle di un thriller. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Nelle nuove puntate di “La forza di una donna” Arif propone a Bahar di lasciare Istanbul La forza di una donna, anticipazioni 30 e 31 ottobre e 1 novembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Bahar e i bambini sono in fuga con Sarp che li protegge. Ma a che prezzo? Lo si scoprirà nelle nuove puntate della serie turca in onda su Canale 5 oggi e domani (alle 16) e dopodomani (alle 14.40)

