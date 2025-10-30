Bagarre in maggioranza dopo il consiglio
Strascichi pesanti dopo l’ultimo consiglio comunale in maggioranza, dove la maggioranza si era divisa su una mozione di Sena Civitas. E ora torna a spaccarsi con una dura nota dei gruppi consiliari Forza Italia-Udc-Nuovo Psi, Lega e Lista Civica del Sindaco Siena in tutti i sensi, che accusano Sena Civitas di "raccontare attraverso il suo ‘giornalino’ una versione dei fatti che non corrisponde alla realtà". Tema della mozione la consegna domiciliare dei pasti agli anziani. "Idea lodevole – sottolineano i gruppi di maggioranza – ma proprio perché riferita a soggetti fragili, necessitava di non essere lanciata in aria come forma di consenso, bensì studiata in tutti i suoi aspetti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
